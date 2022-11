‘Hayya Hayya (Better Together)’ tema principal de Qatar 2022 es interpretado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha

La canción oficial del mundial escogida por FIFA , y la primera de todos los singles en lanzarse para conformar la banda sonora del esperado evento.“ Hayya Hayya (Better Together) ”, interpretada completamente en inglés por Trinidad Cardona, Davido y Aisha ; vio la luz hace siete meses y ya cuenta con 24 millones de visitas en Youtube.

HAYYA HAYYA (BETTER TOGETHER)

La canción, que es la cuarta de la lista de singles para el Mundial, une las voces de cuatro mujeres árabes: la emiratí Balqees, la iraquí Rahma Riad, la canadiense de origen marroquí Nora Fatehi y la también marroquí Manal.

Una canción que, además de acompañar el torneo, pretende visibilizar el papel de la mujer en el fútbol, ya que en el videoclip salen 6 primeras árbitras que tendrán presencia en la Copa del Mundo: Salima Mukansanga, Karen Díaz MedinaYoshimi Yamashita, Stéphanie Frappart, Kathryn Nesbitt y Neuza Back.

“Es un hecho que servirá para unir a amantes del fútbol y melómanos de todas las edades”, dijo RedOne, ejecutivo de entretenimiento de la FIFA y productor de la canción; y explicó que “la canción nos pide que acompañemos con nuestro grito a las intérpretes y hace cobrar vida al espíritu de celebración colectiva de la Copa Mundial”.

THE WORLD IS YOURS TO TAKE

El rapero estadounidense Lil Baby interpreta este tema que, además, contiene fragmentos de la mítica canción de Tears for Fears, “Everybody Wants To Rule The World”.

Hace apenas un mes de su lanzamiento y ya ha superado el millón de visitas.

Lil Baby aseguró durante la presentación del sencillo que quería “que cuando la escuchen se sientan inspirados y llenos de energía”. Y es que la canción invita a perseguir sus propias metas, ignorando a los “haters” y creyendo en uno mismo.

ULAYEH

El colombiano Sebastián Yatra y el neerlandés-marroquí Nouamane Belaiachi unen sus voces para “Ulayeh”, en una mezcla de idiomas árabe-español. Una canción lanzada el pasado agosto y que encaja a la perfección con el Mundial debido a los dos niños jugando al fútbol que acompañan al vídeoclip.

RECUADRO:

LAS CANCIONES DE LOS MUNDIALES

En el pasado, son muchos los artistas que han puesto su voz para los distintos himnos de la Copa del Mundo a lo largo de los años.

La primera de ellos, en la Copa de Chile de 1962 fue “El rock del Mundial” de Los Ramblers. Y cuatro años después, en Inglaterra de 1966, Lonnie Donegan nos obsequió con “World Cup Willie (Where In This World We Are Going)”.

Ya en la década de los 70, pudimos disfrutar de “Fútbol México 70” por Los Hermanos Zavala, conmemorando el año y el país anfitrión.

En 1974 tomó el testigo Maryla Rodogwicz con “El Mundial”, misma canción que en 1978 por Ennio Morricone en Argentina y 1982 por Plácido Domingo en España.

En 1986, de nuevo en México, Juan Carlos Abara interpretó “El mundo unido por un balón”.

Ya en los 90, Gianna Nannini y Edoardo Bennato cantaron juntos “Un’estate italiana”, para el torneo de 1990 disputado en Italia.