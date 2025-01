‘A la yugular’: María Julia Lafuente responde a críticas de Miguel ‘El Piojo’ Herrera (VIDEO)

De manera tajante, María Julia destacó que si bien ella es fanática de los Tigres, el club universitario, esto no cambia el hecho de que en us periodo con los Tigres y Rayados , Herrera , no logró alcanzar la gloria del fútbol mexicano.

¿QUÉ RESPONDIÓ MARÍA JULIA?

La ‘Licenciada’ María Julia, aprovechó su espacio en la televisora para mandar un contundente mensaje al entrenador, resaltando su trayectoria como conductora del medio y su alto compromiso por informar objetivamente.

“Señor Miguel Herrera, yo no soy solo una señora que da las noticias, soy la Licenciada María Julia Lafuente Salinas. Me respaldan 49 años de experiencia en esta importante empresa a nivel nacional ¿A poco por culpa de los medios de comunicación locales o por una servidora, no pudo ser campeón ni con Rayados ni con Tigres?, ¿Es tanta la presión que no pudo ser campeón, don Miguel Herrera?”, cuestionó la periodista al aire en su programa de Telediario mediodía.