¡Adiós al ‘Principito’!: Andrés Guardado anuncia su retiro del futbol tras 19 años de carrera

Guardado inició su mensaje agradeciendo a Jesús Martínez , presidente del Club León , por darle la oportunidad de concluir su carrera en México . En su declaración, mencionó: “Estoy en la cancha porque aquí quería hacer pública mi decisión de dejar el futbol terminando esta temporada y dejar de ser jugador profesional después de 19 años. Agradecer a Jesús Martínez, quien me dio la oportunidad de retirarme en México. Sé que no salieron las cosas como queríamos, pero me voy orgulloso de pertenecer a esta institución” .

En su mensaje, Guardado también agradeció a cada uno de estos clubes, resaltando los momentos importantes que vivió en cada uno de ellos.

“Agradecerle al Atlas que me formó, que me dio la oportunidad de hacerme futbolista y luego a cada uno de los equipos a los que pertenecí. Al Deportivo La Coruña, al Valencia, al Bayer Leverkusen, al PSV, al Betis y la verdad que no sabría cómo agradecer la confianza que me tuvieron y los momentos que viví ahí”.