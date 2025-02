Feyenoord vs Milan: Santiago Giménez vuelve a Róterdam para los Playoffs de la Champions League

Por su parte, Milan ha mostrado solidez en sus recientes compromisos. En Serie A vencieron 2-0 al Empoli y 3-2 al Parma, además de igualar 1-1 ante el Inter en el derbi de la ciudad. En Coppa Italia superaron 3-1 a la Roma, aunque en Champions cayeron 2-1 ante Dinamo Zagreb.

El delantero mexicano, quien vivió momentos clave de su carrera con el equipo de Rotterdam, confesó que este partido estará cargado de emociones.

“Hay muchos sentimientos encontrados. Honestamente, quería que fuera Milan vs Feyenoord, porque si me hubiera tocado seguir aquí, me habría enfrentado al equipo con el que siempre soñé jugar. Ahora que estoy en Milan, va a ser especial reencontrarme con mi familia de Rotterdam y con este club que tanto amo”, mencionó en declaraciones para las redes oficiales del equipo italiano.