Gol fantasma de Chino Huerta en la victoria del Anderlecht, ¿por qué lo anularon?

César “Chino” Huerta estuvo cerca de marcar un gol de gran calidad en el partido entre el Anderlecht y el KV Mechelen, pero la jugada no fue validada. El atacante mexicano disparó desde fuera del área con potencia, enviando el balón directo al travesaño, tras el impacto, la pelota rebotó en la línea de gol, lo que generó dudas sobre si cruzó completamente la meta. Huerta celebró la anotación, pero los árbitros no dieron la señal de gol y el juego continuó sin revisión, ya que en la liga belga no se cuenta con VAR ni con tecnología de línea de gol.

A pesar de esta acción, el Anderlecht logró imponerse con un contundente 4-1 sobre el Mechelen, sumando su segunda victoria consecutiva tras haber acumulado tres derrotas seguidas. Con este resultado, el equipo se mantiene en la cuarta posición de la Jupiler Pro League.

Huerta, quien jugó 81 minutos, tuvo su primera titularidad con el Anderlecht y debutó ante su afición. Al finalizar el encuentro, el delantero mexicano expresó su alegría en una entrevista con Claro Sports. Destacó el respaldo de la afición y señaló la importancia de responder a su apoyo con buen desempeño en la cancha.

TE PUEDE INTERESAR: Bills vs Chiefs: Los bicampeones buscan el pase al Super Bowl en el Campeonato de la AFC

“Muy feliz por debutar en casa, por sentir el ambiente de la afición que siempre estuvo apoyando y por la victoria, que es muy importante para el equipo. Siento mucha emoción y felicidad, pero también una gran responsabilidad de hacer lo mejor posible y darlo todo para que la gente se sienta identificada con su equipo y con el esfuerzo de cada jugador”, declaró Huerta.