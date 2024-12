Óscar García Junyent, DT de Chivas, compara al Guadalajara con el Real Madrid o Barcelona

“Cuando me llamó Juan Carlos (Martínez), me sentí el hombre más afortunado del mundo; es como entrenar al Barça o al Real Madrid. Con eso lo resumo todo” , afirmó García Junyent .

“Es un reto enorme y una gran responsabilidad. Si no hubiera responsabilidad, si no hubiera exigencia, si no hubiera ambición, no estaría aquí, por muy grande que sea el club.

“Me convencieron muy rápido; desde el primer día tuve claro que quería venir aquí”, declaró el nuevo entrenador.

Óscar García también expresó su agradecimiento por la cálida recepción que ha recibido desde su llegada. “Me he sentido como en casa y soy una persona muy agradecida por la gente que me cuida y me trata bien.

“Agradezco no solo a la gente del club, sino también a todos los mensajes de bienvenida que he recibido. Me siento en deuda y quiero saldar esa deuda entrenando al equipo”, concluyó.