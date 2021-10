Grito homofóbico de mexicanos es una costumbre idiota, critica presidente de FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo que gritar insultos misóginos y homofóbicos durante los partidos de fútbol es una costumbre idiota de los mexicanos. Asimismo, mencionó que la Federación Mexicana debe buscar la forma de eliminarla.

La Federación Mexicana de Fútbol se ha empeñado en eliminar los insultos tanto misóginos como homofóbicos durante los partidos de fútbol. Asimismo, ha intentado borrar los enfrentamientos violentos durante los partidos de fútbol. Recordemos que en junio fue multada por la FIFA por los insultos homofóbicos como puto, marica; etcétera que era usual escuchar durante los partidos. Parece ser que la multa no fue un castigo suficiente, pues esta situación no mejora.

Relacionado: En Europa ya planean boicot a la FIFA si Infantino establece un Mundial cada dos años

“Sé que la Federación Mexicana de Fútbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios. Tenemos que ir, enfadados, celebrar, pero no tenemos que insultar. no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios”, señaló Infantino durante una entrevista.

Ante esta situación, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que los golpes y los insultos homofóbicos que se emiten durante los juegos son parte se una “costumbre idiota” que debe ser erradicada. Según su punto de vista, los espectadores deben ser capaces de controlar su frustración contra el equipo rival. Por ello, considera que lo más adecuado es educar a la afición.

“Cuando hay temas como éste, que suceden en un estadio, es el Comité de Disciplina, si es necesario el Comité de Apelaciones , los que se ocupan de esos casos. Como presidente de la FIFA no puedo interferir o comentar casos completos. Es intolerable aceptar hoy en un campo de juego o estadios gritos racistas, ¿Qué educación queremos a nuestras familias en los estadios? Queremos que las niñas y niños se apasionen al fútbol. No es aceptable, tenemos que trabajar mucho en la educación con FIFA“, señaló el director de FIFA.