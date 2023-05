‘Habemus’ Final en Roma: Medvedev buscará conquistar el Masters 1000 ante Holger Rune

Sorprendiendo en una superficie históricamente le ha sido esquiva, el ruso Daniil Medvedev batió este sábado a uno de sus grandes rivales, el griego Stefanos Tsitsipas, por la vía rápida, en dos sets (7-5 y 7-5), para sellar su clasificación a la final del Masters 1000 de Roma, su primera en tierra batida en un torneo de esta categoría y en la que se medirá al danés Holger Rune, número siete del mundo.

Las Semifinales del torneo romano quisieron que dos jugadores con un carácter muy particular, que además no tienen buena relación, pelearan por un puesto en la final en lo que es ya un clásico del tenis. De los once enfrentamientos previos entre ambos, siete cayeron del lado del ruso y cuatro del lado del heleno. Este sábado la diferencia aumentó en favor del ruso, que celebró el pase a la Final con un peculiar baile sobre pista.

El partido transcurrió siempre bajo la amenaza, ya habitual, de lluvia que atormenta a los jugadores en esta superficie y que obligó a parar el ritmo del partido en el primer set durante casi cuatro horas.

TE PUEDE INTERESAR: La lluvia ‘se lleva’ las esperanzas de Jon Rahm para conquistar el Campeonato de PGA

Quizá el griego era el más beneficiado con el clima antes del comienzo del partido. Primero porque históricamente la superficie ha sido un enemigo en la carrera de Medvedev -que nunca ha ganado un torneo en ella-, y después porque la humedad podría frenar los potentes derechazos del moscovita.

Pero ni con esas circunstancias Medvedev renunció a la que parece una reconciliación total con la arcilla. No así, en cambio, con Tsitsipas, con el que no se saludó ni posó par la foto oficial antes del encuentro, dando una muestra más de su mala relación.

Comenzó muy fuerte Medvedev, con un ‘break’ en el primer juego que confirmó con su saque en el siguiente pero que sol le dio ventaja durante un tiempo limitado, porque Tsitsipas reaccionó y consiguió romper para igualar el partido a 4-4 antes de que la lluvia hiciera acto de aparición para romper el partido.