Hasta pateó la banca, Chaquito frustrado por no ver minutos contra Panamá

La sorpresa vino desde un inicio, cuando el Jimmy Lozano , DT de la selección azteca, decidió no meter de inicio al delantero del Feyenoord , lo que causo descontento en gran parte de la afición.

Después de no convocar al jugador del Fulham , Raúl Jiménez , se tenía pensado que el delantero centro indiscutible de la Selección Mexicana , sería Santiago Giménez , pero esto no fue así.

CHAQUITO GIMÉNEZ ENOJADO POR NO JUGAR

¿POR QUÉ NO VIO PARTICIPACIÓN SANTI? ESTO CONTESTO LOZANO

Después del partido, en conferencia de prensa, el dt de México fue cuestionado por no haber metido a jugar al que es considerado el mejor delantero de nuestro país, y esto fue lo que respondió el estratega.

”Hubo tres jugadores que se nos cayeron, que estuvieron al límite. La intención siempre es que Santiago esté dentro del campo. Esta vez por estos cambios un poco forzados que tuvimos que hacer, no pudimos hacer su cambio. También Henry corrió mucho, batalló mucho”, y añadió que siempre es difícil elegir entre Santiago o Henry, así como con Raúl Jiménez, cuando éste ha sido convocado. No darle minutos, no era la intención. Con los espacios que estaban dejando iba a tener bastantes posibilidades de hacer más amplio el marcador, pero hubo tres jugadores que resintieron mucho lo físico, el que más Julián (Araujo), y eso nos impidió darle minutos”, dijo el DT.