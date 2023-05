¡Hasta siempre, ‘Principito’! Andrés Guardado anuncia su retiro de la Selección Mexicana

Andrés Guardado se retira de la Selección Mexicana . El mediocampista de 36 años no vestirá más la camiseta del Tri, luego de 179 juegos defendiendo la emblemática verde.

“Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento. Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito. Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años, que ahora soy uno más de ustedes. Gracias”, fue lo que redactó Guardado en el post del material gráfico.

“No sé con exactitud la fecha y la hora, pero recuerdo con exactitud que un señor un poco loco, al que le decían “El Bigotón”, me llamó para defender esta camiseta que tanto amo”, es parte de lo que menciona Andrés en el video.