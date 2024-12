$!Luz Elena González narra cómo fue víctima de hackeo y fraude en WhatsApp: este es el modus operandi

“Me desperté súper dormida en la mañana, desvelada de todas las posadas y fiestas que una tiene. Había pedido unas cosas por aplicación, me pidieron la clave o el numerito de lo que pediste y yo dije: ‘pues sí, lo acababa de pedir hace una semana ’” , detalló Luz Elena.

Luz Elena relató que el incidente comenzó tras realizar una compra en línea. Días después, recibió un mensaje aparentemente relacionado con su pedido. Cansada tras una serie de compromisos sociales, la conductora no sospechó de la autenticidad del enlace ni de la solicitud de información que llegó a su teléfono.

AMIGOS DE LUZ ELENA SE CONVIERTEN EN VÍCTIMAS DE FRAUDE A TRAVÉS DE WHATSAPP

Una vez con acceso a su cuenta, los estafadores se hicieron pasar por la actriz y comenzaron a enviar mensajes a sus contactos, solicitando dinero bajo el pretexto de aparentes emergencias personales. Dos de sus amigos cercanos cayeron en el engaño y realizaron transferencias de dinero, creyendo que ayudaban a Luz Elena.

“Un par de amigos cayeron en el fraude y me depositaron el dinero... Me dio muchísimo coraje porque, evidentemente, la gente que depositó no tiene una situación económica tranquila. Entonces, depositaron todo su dinero”, expresó visiblemente molesta.

Uno de los casos más graves fue el de su maquillista, quien transfirió 42 mil pesos, una cantidad que afectó severamente su estabilidad financiera. Luz Elena, afectada por la situación, se comprometió públicamente a ayudarlo a recuperar el dinero: “Lo voy a ayudar a recuperar todo su dinero”.

Aunque la actriz no sufrió pérdidas económicas directas, lamentó profundamente el daño ocasionado a personas cercanas que actuaron con buena voluntad, confiando en el supuesto mensaje de ayuda.

LUZ ELENA COMPARTE CONSEJOS CON SUS SEGUIDORES SOBRE SEGUIRDAD

Tras el incidente, Luz Elena González decidió compartir su experiencia como una forma de alertar a la población sobre este tipo de fraudes, que han aumentado considerablemente en los últimos años.

“Pido a la gente que no den dinero cuando se los piden por teléfono, mucho menos por WhatsApp”, enfatizó. Además, recomendó verificar cualquier solicitud sospechosa, especialmente aquellas relacionadas con transferencias bancarias.

La conductora aprovechó la ocasión para destacar que este tipo de delitos no son aislados y que cualquiera puede ser víctima de ellos. Instó a sus seguidores a ser más cuidadosos al interactuar en plataformas digitales y a tomar medidas preventivas para proteger sus cuentas.