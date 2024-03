Helmut Marko no será suspendido de Red Bull, tras apoyo de Max Verstappen

Helmut Marko continuará como asesor de Red Bull al menos durante la actual temporada.

Ayer, el austriaco confirmó que existía la posibilidad de ser suspendido al ser el principal sospechoso de filtrar información y pruebas a la prensa por el caso de conducta inapropiada de Christian Horner.

El asesor tenía pactada una reunión con Oliver Mintzlaff, dueño del 49 por ciento de la franquicia, para la próxima semana, pero el encuentro se adelantó horas antes de la carrera con un final feliz.

“Tuve una muy buena conversación con Oliver Mintzlaff. Creo que todo está resuelto entre nosotros, así que ya no hablaremos la próxima semana. Se difundieron rumores, pero no tenían antecedentes legales. No me suspenden”, comentó.

Marko reconoció que parte de la rápida resolución se debe al apoyo incondicional que recibió de piloto Max Verstappen, a quien desarrolló desde que era un adolescente en Toro Rosso y ahora impulsa en Red Bull.

“Nuestro objetivo es ganar un cuarto título mundial con Max. Todos tenemos que trabajar juntos para lograrlo. Ese sigue siendo un largo período. Toto Wolff siempre dice que los contratos no valen tanto en la F1. Me encantó escuchar lo leal que es Max a mí y solo puedo decir que estoy agradecido”, agregó.