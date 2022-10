La primera sorpresa no tardó mucho en llegar, la sangre keniana no podía faltar en un evento de atletismo, sería un representante de aquella nación el que se vestiría de oro y dejaría su nombre en lo más alto de los libros del atletismo local.

“Salí bien, arranqué muy motivado. En los primeros 21 kilómetros estuvimos parejos, pero en los segundos 21 kilómetros me comenzaron a abrir (con relación a los corredores kenianos). Me sentí muy bien y feliz con el resultado, mi idea era completar el reto en menos de 3 horas, yo no tenía planeado terminar en puesto de clasificación, pero se fueron dando las cosas para terminar en un buen lugar. En Saltillo tenemos mucho talento, solo es cuestión de disciplinarnos, si se puede, podemos competir contra los kenianos, solo es cuestión de dedicarle tiempo y concentrarnos para seguir compitiendo en carreras importantes”, mencionó el tercer lugar general del Maratón.

Por otro lado, las coahuilenses Claudia Miriam Castillo Espino y Mónica Giselle Castro Flores terminaron en el top cinco de su categoría. Castro fue la quinta mejor fémina en general al registrar un tiempo de 3 horas y 36 minutos con 44 segundos, mientras que, Castillo fue la campeona coahuilense y la segunda mejor mujer en el rubro general al cronometrar las 3 horas con 3 minutos y 13 segundos.

“Muy contenta en mi debut dentro del formato del maratón. No me presione tanto, ahora me concentré mejor, porque traté de no exigirme en ciertos tiempos, la meta era terminar el Maratón, es un formato diferente al de otras competencias”, comentó Claudia Miriam Castillo.

DATO: Claudia Castillo y Edgar Quintero lograron terminar en puestos honor en su primera participación oficial en un maratón, dejando en alto el nombre del atletismo coahuilense. Además, fueron la primera mexicana y el primer mexicano en llegar a la línea de meta.