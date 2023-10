Iga Swiatek buscará recuperar lo que Sabalenka le quitó: el #1 del WTA

Iga derrotó a Liudmila Samsonova con un doble 6-2, luego de una semana espectacular en la que no perdió ni un solo set. Gracias a ello, a partir de este lunes sumará 9, 015 unidades del ránking y, aunque continúa por debajo de Aryna Sabalenka (9, 480) la diferencia ya es mínima.

“Este torneo me dará confianza para el resto de mi carrera, me enseña que siempre hay posibilidades de superarte. A veces es bastante sencillo, pero nos complicamos las cosas. Estoy muy feliz de haberme mantenido concentrada en el trabajo duro, al final ha dado sus frutos”, declaró a los medios después de coronarse campeona.

“Estoy contenta de que después del US Open he vuelto a los fundamentos y al trabajo duro en mi tenis. Seguiré haciéndolo. Ganar este trofeo me enseña una lección para el resto de mi vida”, concluyó.

La próxima parada para la tenista, en donde, de hecho, se enfrentará a Sabalenka, será en las Finals de Cancún, lugar que las acredita como maestras y con el que se descubrirá quién terminará el año en la cima del ránking, como la mejor tenista del mundo.

EL RÉCORD QUE TENÍA SERENA WILLIAMS

Hasta este fin de semana, Williams era la única mujer en el tour en ganar por lo menos cinco trofeos en dos temporadas consecutivas: en 2014 se hizo de Brisbane, Miami, Roma, Standford, Cincinnati, US Open y WTA Finals; en el 2015, del Abierto de Australia, Miami, Roland Garros, Wimbledon y Cincinnati.