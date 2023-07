‘Jaime, este es tu Mundial, el 2026’, da presidente de la FIFA respaldo a Jaime Lozano, tras ganar la Copa Oro

“Lo que más quiero es que el futbol mexicano crezca. Algunas selecciones se han acercado y otras nos han rebasado, entonces, si me preparo es para darle conocimiento y desarrollo a jugadores mexicanos. Esto es un sueño y si me toca continuar, seguiré dormido” , aseguró el entrenador azteca en declaraciones durante la rueda de prensa.

“Yo creo que Infantino no sabía que mi contrato aquí terminaba, jajaja. Tal vez creyó que estaba hasta el final del proceso. Creo que con estos resultados, creamos oportunidades. Claro que es un sueño dirigir a mi selección en un Mundial, y más en un Mundial en casa, y si soy yo, lo agradeceré mucho, y trabajaremos fuerte con mi cuerpo técnico.

Sin embargo, como desde el día uno, e incluso desde el día en que tomó al Tri Sub-23 para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el canterano auriazul ha sido mesurado y no piensa que haber ganado la Copa Oro le dé el mando para quedarse en el banquillo del Tricolor para el ciclo que finalizaría en la próxima Copa del Mundo.

“Los mexicanos no creemos mucho en el proceso. Y aún si hubiéramos perdido esta final, habría que valorar otras cosas, cómo se jugó, la idea de juego, si enganchamos con la afición o no, y si ves un proceso a corto y largo plazo con estos jugadores y si se identifican con el técnico”, comentó.

“Esta decisión no me corresponde, uno debe estar listo para aprovechar las oportunidades. En una semana o unos meses, se tendrá que tomar una decisión, y si me necesitan, siempre estaré al servicio de la selección”.

JAIME LOZANO FINALIZA CONTRATO CON LA SELECCIÓN MEXICANA, TRAS LA COPA ORO

A partir de hoy lunes 17 de julio, Jaime Lozano está libre, pues su contrato culminaba finalizando la Copa Oro. El ganador de este certamen de la Concacaf tuvo un acercamiento con Juan Carlos Rodríguez “La Bomba”, presidente de la Federación, sin hablar del tema del que todos quieren saber respuesta.