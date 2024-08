Javier Aguirre asume la dirección del Tri: un ambicioso proyecto hacia 2030 con Rafael Márquez como futuro sucesor

Durante el evento, Aguirre y Márquez recibieron la icónica chamarra de la selección, simbolizando la nueva era que liderarán.

“Es un orgullo estar con ustedes. Venir a mi país me reconforta y la Selección es un nuevo reto. Soy mexicano y cuando me necesitan voy con mucho gusto”, expresó Aguirre con emoción. Subrayó la importancia del nuevo proyecto: “Hoy veo con gusto que hay un proyecto, que no es solo llegar a salvar tres partidos de eliminatoria y luego el Mundial. Hay un proyecto y una base hasta 2030, me ilusiona ver que se están haciendo bien las cosas, cómo se está profesionalizando”.

La FMF ha enfatizado su compromiso con un enfoque a largo plazo, con planes que se extienden hasta 2030. Esto representa un cambio estratégico significativo respecto a las gestiones anteriores, que se enfocaron más en resultados inmediatos.

Con la inclusión de Márquez, quien tiene contrato hasta 2030, se vislumbra su eventual ascenso al rol de director técnico después del Mundial de 2026. Este plan busca asegurar una transición fluida y coherente, con Márquez tomando el relevo de Aguirre.

Márquez, quien recientemente dejó su puesto como entrenador del Barcelona Athletic, expresó su entusiasmo por el nuevo desafío y su visión a futuro: “Tengo dos sueños, ser entrenador de la Selección de México y regresar al Barcelona”, compartió con la prensa, dejando en claro sus aspiraciones tanto en el ámbito nacional como internacional.