Prevén llevar ante el TEPJF impugnación de candidaturas ligadas al narco

CDMX.- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, tienen listo un “Plan B” por si el Instituto Nacional Electoral (INE) no cancela las 26 candidaturas presuntamente ligadas al crimen organizado.

Los legisladores dejaron ver la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) si el instituto electoral no resuelve en favor de dar de baja estas candidaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en CDMX a Roberto Zapara, presidente de Hoteles Misión por fraude de más de 45 mdp

Fernández Noroña pidió no caer en especulaciones, aunque mencionó que acudirían ante otras instancias si el INE no determina estas cancelaciones.

“No, no tengo comentario. Está en proceso, el INE no ha resuelto, ya resolverá, y se resuelve rechazarlos tenemos la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral, yo no veo mayor problema. Si el INE se da por muerto, pues vamos al Tribunal Electoral”, mencionó.

“Nosotros ya decidimos recorrer el camino legal que es presentar las impugnaciones. Si el INE, vamos a ver qué dice porque no ha resuelto, todavía falta el debate de los 11, a lo mejor eso pasa. Nosotros tenemos la instancia del tribunal y si el tribunal tampoco decide, nosotros ya hicimos lo que tenemos que hacer”, señaló el legislador.

El senador rechazó que la Cámara Alta tenga las facultades, como asegura el INE, de retirar esas candidaturas y desafió a los consejeros electorales.

“Yo reto al INE a que nos diga dónde está esa atribución legal en la Constitución. Yo no creo que tengamos esa atribución”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Da Sheinbaum respaldo a Cuitláhuac García tras denuncias de Nahle

Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna, comentó: “Lo único que nosotros podemos referir es en todo caso qué acción jurídica se toma y nada más”.

Sobre la posible impugnación mencionó que esperarán a conocer el contenido completo de la determinación del INE para decidir -junto al Senado- cual será la ruta legal que seguirán.