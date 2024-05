Javier Aguirre y el Mallorca se quedan en LaLiga: a punto de firmar la permanencia en Primera

AGUIRRE NO ENTRA EN DESESPERACIÓN ANTE LA INMINENTE SALVACIÓN DEL MALLORCA

La campaña quedó aderezada con la Final de la Copa del Rey hace un mes, misma que no se alcanzaba desde el 2003 .

“La primera parte fueron mejores ellos. Encontraban siempre espacios, no estábamos situados muy bien defensivamente. Con el gol nos entraron los nervios, las prisas, y nos desajustamos. En la segunda nos estiramos un poco, hicimos el gol y tuvimos un par de ocasiones”, analizó el entrenador azteca.

Sobre la permanencia, Aguirre indicó que “aún no estamos matemáticamente salvados. Veremos mañana el partido del Sevilla-Cádiz qué resultado se da. Entonces podríamos decir que matemáticamente sí estamos en Primera. Si no, y aunque no estuviera resuelto, jugaríamos con mucha seriedad en casa, porque lo merece nuestra afición”.

“Vasco” añadió que el encuentro ante Osasuna fue tal cual lo habían presupuestado, ante un equipo dispuesto a dar todo.

“Ha sido el Osasuna reconocible de toda la vida, fueron por todas. Me da mucho gusto la filosofía de este club, me encanta. No te regala nada, están ahí y te muerden”, opinó sobre el partido del conjunto navarro.