Jonathan Orozco se retira del futbol mexicano: le harán homenaje en el Rayados vs Toluca

“Me siento en condiciones de seguir pero hay riesgo, no estaría al 100 jugando profesionalmente, prefiero dejarlo por la paz, dejarlo con los buenos tiempos y ratos”.

“A grandes rasgos fue tema de mi lesión, tres operaciones en mi muñeca, una infección grave de la cual tuve hasta la chance de perder mi mano, gracias a Dios no se dio, quedó lastimada mi mano, no se pudo recuperar.

“Estoy agradecido con Dios, la vida, mis viejos, mi esposa y mis ojos, todo lo que hice y pude compartir y lograr aquí, que es mi casa, es mi vida y que desde los 10 años me dio la oportunidad, 20 años en el club, Santos y Tijuana, que les tengo gran cariño y gente de Selección ”.

“Sé que nos los traté bien cuando andaba acá pero les agradezco, a la institución por este breve espacio, antes de mencionar lo del tema del domingo, me gustaría compartirles algo que es importante y es anunciarles mi retiro de a canchas que es el domingo.

“Si alguien me iba a decir que este chavito de héroes tendría una carrera, no lo hubiera creído, agradecido con ello, lo hice todo, lo logré todo, tal vez me quedé con ganas de ir a un mundial, pero estoy feliz.

“No conforme pero sí tranquilo con lo que hice porque di siempre lo mejor de mí, dejé mi cuerpo en las canchas y solamente quería anunciarles este retiro mío a partir del domingo”.

Orozco recibirá un homenaje este domingo, durante el juego de Rayados ante Toluca de la Jornada 7 del Clausura 2024, encuentro que iniciará a las 8 de la noche de mañana.