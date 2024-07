Jorge Campos revienta y advierte sobre la crisis que se avecina en la Liga MX

Tras la dolorosa eliminación de la Selección Mexicana en la primera ronda de la Copa América 2024, las críticas y preocupaciones han alcanzado un punto álgido en el ámbito futbolístico nacional. Uno de los más vehementes en expresar sus inquietudes es el legendario arquero Jorge Campos, quien ha señalado severas deficiencias en la estructura del futbol mexicano.

En una reveladora entrevista con FOX Sports México, Campos arremetió contra la proliferación de futbolistas extranjeros en la Liga MX como una de las principales causas del estancamiento del talento local.

Según el exarquero, la abrumadora presencia de jugadores foráneos ha obstaculizado el ascenso de nuevos talentos mexicanos, lo cual considera perjudicial para el futuro del deporte en México.

“La Liga MX se está convirtiendo en una liga de extranjeros. No me gusta que haya tantos extranjeros porque no le dan oportunidad a los jóvenes mexicanos. Esto está afectando gravemente nuestro futbol, a nuestros jóvenes y, por ende, a la Selección Nacional”, expresó Campos con preocupación.