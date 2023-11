Julio César Chávez Jr., internado en un hospital psiquiátrico: boxeador mexicano es intervenido tras ingerir ‘docenas’ de pastillas

“Me da pena porque sus hijos son pequeños y no los está disfrutando. Me duele que se vaya a volver loco, que vaya a tener un accidente conduciendo a las 12-1 de la mañana a toda velocidad, que le dé un infarto por todas las pastillas que toma”, fue lo que confesó hace poco “La Leyenda” del boxeo, sobre su hijo de 37 años.

“Es algo muy doloroso para mí, porque los hijos son otra cosa. El dolor más grande que siento es que teniendo mis clínicas de adicciones no lo puedo ayudar. Estuvo un año en un anexo, todos muy contentos y todo, pero a la semana salió y ¡otra vez! Yo digo: ‘Dios mío, ¿qué pasó?’. No es posible que a la semana recayera en las pastillas y digo: ‘¿Qué hago?’. Lo he metido otra vez a la clínica, se limpia y otra vez sale”, agregó el ahora comentarista de box, de 61 años, preocupado por la situación que vive Julio César Chávez Jr.