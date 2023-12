Julio Urías podría NO volver a las Grandes Ligas

La actividad en las Grandes Ligas no termina con el final de la Serie Mundial, los equipos no paran de trabajar y entran a una temporada baja en la que comienzan los períodos de canjes, agencia libre y definición de algunos sueldos de peloteros, entre otras actividades para definir los rosters para la pretemporada y el comienzo de la siguiente campaña.

La situación del pitcher mexicano Julio Urías sigue sin definirse por la investigación por violencia doméstica que provocó que la organización de Ligas Mayores de Beisbol lo colocara con licencia administrativa, mientras se define su situación legal y se toman cartas en el asunto para determinar su sanción, que podría ser masiva, esto es, que sería una suspensión definitiva, que lo llevaría al fin a su carrera en el beisbol de Estados Unidos y el sinaloense tendría que buscar lanzar en Japón o a alguna de las 2 ligas de México.

LA LISTA DE PITCHERS QUE SON AGENTES LIBRES

Por lo pronto, mientras se define su situación, el nombre de Julio Urías ha aparecido en la lista de los 47 pitchers agentes libres de las Grandes Ligas para 2024, donde también está su compañero Clayton Kershaw y otros estelares cotizados como Luis Severino, Blake Snell y el japonés Yoshinobu Yamamoto, el deseo de la mayoría de los equipos.

Además, también Julio Urías está en la lista de los 13 jugadores de Los Ángeles Dodgers que son elegibles para recibir un aumento de sueldo en el proceso de arbitraje salarial, sin embargo, de acuerdo a MLB Trade Rumors, solo 11 de ellos verán un aumento y el lanzador mexicano no está contemplado.

El arbitraje salarial se utiliza en las Grandes Ligas para que jugadores y equipos dejen en manos de un árbitro judicial el dictamen sobre el sueldo que tendrá para la siguiente temporada, aunque en el caso de Julio Urías, es probable que sea un caso similar al de Trevor Bauer, quien al tener cabida en la MLB se tuvo que ir a jugar a la liga japonesa.

La temporada baja de la MLB continúa con grandes movimientos entre las diferentes franquicias, los rumores y el nombre de los jugadores que están disponibles para la agencia libre continúan apareciendo.

HOUSTON OFRECERA NUEVO CONTRATO A JOSÉ URQUIDY

A través de redes sociales los Houston Astros revelaron el nombre de los 7 jugadores a los que les ofrecieron contratos (tendered contracts) para la temporada 2024 que eran elegibles para el arbitraje. La lista está conformada por el pitcher derecho Bryan Abreu, el jardinero Mauricio Dubón, el pitcher derecho Luis García.

Los jardineros Chas McCormick y Kyle Tucker, además del lanzador zurdo Framber Valdez y el pitcher derecho mexicano José Urquidy.

QUÉ SON LOS TENDERED CONTRACTS

Los llamados “Tendered Contracts o Contratos de Ofertas”, es el tipo de negociación que se presenta cuando se busca acordar dar un contrato para la siguiente temporada, a un jugador que se encuentra bajo control de la franquicia.

Y de entre los jugadores del roster de 40 que tienen menos de 6 años en activo en Grandes Ligas, deben de recibir una oferta. Y si no se hace, o no la aceptan, entonces se les considerará “non tendered”, no retenido y por lo tanto podría pasar entonces, a la agencia libre.