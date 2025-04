Senado pausa iniciativa contra desaparición de personas

Según el diputado, Ricardo Monreal , la propuesta sería benéfica, tanto para las posibles víctimas, como para las familias buscadoras. Sin embargo, se informó que la propuesta no tomaría vigor de inmediato, y que el tiempo para su amplia consideración tomará aproximadamente el mes de abril.

Se reportó el 7 de abril que la presidenta de la comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdez, aseguró que la iniciativa contra la desaparición de personas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum , no será aprobada en el actual periodo de las sesiones.

‘No, yo hubiese querido que fuera mañana, los tiempos no van a dar, y ya estaremos viendo cómo lo va diciendo el mismo camino de esta iniciativa. No (se aprobará antes del 30 de abril), es difícil, se nos vienen las vacaciones y todo mundo va a querer salir, se van’, comentó Margarita Valdez.

Para la audiencia del senado, se presentaron miembros de los colectivos de Madres Buscadoras, como Virginia Ponce Rodríguez, quien estuvo presente en el Rancho Izaguirre, Jalisco.

‘Lo que nosotros pedimos es que no tarden las 72 horas para recibir la denuncia, que en el momento se haga porque hay muchas familias que les están negando levantar la denuncia’ comentó la Madre Buscadora.

También estuvo presente Alan García Campos, representante de ONU Derechos Humanos; por igual estuvieron presentes un representante de la Cruz Roja Internacional e integrantes de Movimiento por Nuestros Desaparecidos.