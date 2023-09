Kemonito vs el CMLL, y no en el ring: tras demanda del luchador mexicano, el Consejo de Lucha iniciará proceso legal contra él

El luchador Kemonito hizo pública la denuncia contra el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y contra Salvador Lutteroth Lomelí, quienes intentan quedarse con el nombre del personaje.

“Fue hecho por mí, se me dio un dibujo con los colores y yo diseñé, he realizado la ropa y las máscaras, tengo que decir el nombre no fue dado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino por el Dr. Alfonso Morales, yo no peleo nada que no sea mío”, dijo el pequeño luchador en conferencia de prensa.