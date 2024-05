Keylor Navas da un adiós emotivo al PSG, tras cinco temporadas en París

Keylor Navas cerrará un capítulo significativo en su carrera futbolística, anunciando el fin de su trayectoria con el Paris Saint-Germain.

Este sábado, el portero costarricense tomó un momento para expresar su gratitud y aprecio hacia la afición que lo ha respaldado durante cinco temporadas en el gigante francés.

A través de sus redes sociales, Navas compartió una emotiva imagen acompañada de un mensaje reflexivo, donde reconoce el privilegio de haber defendido los colores del PSG y haber experimentado momentos inolvidables en el Parque de los Príncipes.

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, expresó Navas en su mensaje.