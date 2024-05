¡Fin de una era en París! Anuncia Mbappé su salida del PSG tras 7 años con el club, ¿llegada inminente al Madrid?

A pesar de que el PSG intentó convencer a Mbappé de quedarse, todo fue en vano, pues el jugador, que terminaba contrato en esta temporada, ha decidido no renovar y continuar su carrera en otro club.

Cada ventana de fichajes, siempre salía el rumo a la luz, de que el francés, Kylian Mbappé por fin abandonaría al cuadro del Paris Saint Germain , pero siempre esto se quedaba en simple humo, pero no, hoy las cosas son diferentes y el mismo jugador anuncia su salida a los 25 años.

“Hola, soy Kylian, quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo”, comentaba al inicio del video, que tenía una duración de tres minutos y 51 segundos.

”Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como personas, con toda la gloria y los errores que he cometido”, mencionó el francés en el video.

Además de esto, Kylian, también se dio el tiempo de darle las gracias a todos los entrenadores que tuvo en el equipo parisino, Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique, además de a todos los miembros del club

Finalmente, el parisino acabó el video diciendo que no se arrepiente de nada de lo vivido en el equipo, y dejó en claro que seguirá siendo un fan del PSG, y verá todos los partidos, cerrando el video con la frase: Ici c’est París, adiós.

Hoy el único perdedor, es el PSG, pues pierden al que fue su máxima estrella durando mucho tiempo, y el ganador es Mbappé, pues tendrá la libertada de jugar donde él quiera al ser agente libre.

¿CUÁNDO JUGARÁ SU ÚLTIMO PARTIDO MBAPPÉ CON EL PSG?

Como él lo mencionó en el video, jugará su último partido en el Parque de los Príncipes el próximo domingo 12 de mayo frente al Toulouse, donde recibirán el trofeo de campeones de liga.

Pero, posiblemente este no será el último juego de Mbappé con el equipo, pues aún falta por jugarse las jornadas 33 y 34 frente al Niza y Metz, además de disputar la final de la Copa de Francia contra el Lyon el 25 de mayo.

LA LIGUE 1 DESPIDE A MBAPPÉ CON UNA PUBLICACIÓN

La Ligue 1 Uber Eats, sabiendo que Mbappé no seguirá con el Paris Saint Germain, y claramente no llegará a otro club de la misma liga, despidió al jugador en sus redes sociales.

Con una foto, donde se ve al jugador con la indumentaria del París agarrando de la mano a él de niño, con el uniforme del AS Mónaco y la frase “Gracias por todos”, la liga despidió a su crack.