Kylian Mbappé y Achraff Hakimi los dos amigos que buscan la final del Mundial con su selección

Durante meses fue el secreto mejor guardado del mundo del futbol ¿Seguirá Kylian Mbappé en el PSG o se irá al Real Madrid? Nadie era capaz de contestar a la pregunta con argumentos. Cuando en mayo pasado el atacante anunció que se quedaba, todo el vestuario del equipo francés confesó que lo desconocía hasta el último momento.¿Todo? No.

Achraff Hakimi lo supo “unos días antes”, según dijo el ex jugador del Real Madrid, que puso así dimensión a la amistad que une al marroquí con el francés, cómplices en el PSG, rivales este miércoles por un puesto en la final del Mundial de Qatar.

Unos días después de que el futbol colocara frente a frente a Hugo Lloris con Harry Kane, dos compañeros del Tottenham que pasan juntos muchas de sus vacaciones en familia, el emirato del golfo Pérsico vivirá una situación parecida.

Mbappé y Hakimi no son del mismo año aunque su nacimiento solo difiere en un mes, no son del mismo país, aunque comparten las mismas lenguas, no tienen la misma cultura, pero ambos disfrutan de las mismas aficiones.