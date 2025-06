Panistas afirman que Samuel García ‘vende’ para el Mundial un Nuevo León que no existe

Monterrey, Nuevo León.- Tras la reciente ejecución del secretario del ayuntamiento de Linares, Juan Pulido Díaz, la bancada panista en el Congreso de Nuevo León afirmó que el gobernador Samuel García quiere vender para el Mundial de Fútbol 2026 una ciudad de primer mundo y se está “cayendo” en materia de seguridad.

El diputado, Carlos de la Fuente arremetió en contra del gobierno estatal por los hechos violentos del fin de semana en Linares, al sur del estado.

“Esto no va a arrojar buenos resultados en el 2026.El tema de los partidos del Mundial, que somos sede de varios partidos del Mundial y que el gobernador quiere vender una gran ciudad, una ciudad de primer mundo, una ciudad toda construida y cayéndose las principales avenidas y ahora cayéndose la seguridad en ma nos de la delincuencia”, sostuvo.

También afirmó que el jefe del ejecutivo debería “tener los pantalones” para responder por la seguridad del estado a la ciudadanía.

“Si no tiene la capacidad de darle la cara al pueblo de Nuevo León, no va a poder sacar adelante este tema de la seguridad”, afirmó.

Criticó que García no quiere ni dar entrevistas a los medios de comunicación y sale corriendo. “Cuando un político no le quiere dar la cara a un medio de comunicación o a los medios de comunicación es que algo esconde y yo creo que el gobernador está escondiendo algo o es una cara de vergüenza por hablar tanto de la seguridad y no dar resultados”, afirmó.