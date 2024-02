La crisis de Miguel Herrera con Xolos, sigue creciendo; ahora por culpa de Toluca

TOLUCA.- Una derrota más que hace más grande el hoyo en el que se encuentra Miguel Herrera y sus Xolos de Tijuana. Esta vez, fueron los Diablos Rojos de Toluca quienes alargaron la crisis que está enfrentando el “Piojo” en la Liga MX con un triunfo 2-0.

Ya son 10 los descalabros consecutivos que mantienen los tijuanenses, la peor racha que ha enfrentado en el torneo liguero. No obstante, el estratega mexicano no da crédito en el banquillo por la forma en la que Toluca le pasó por encima, especialmente después de que en el primer tiempo cualquiera de los dos pudo ser superior.

“Seguiré trabajando, la actitud no se me va a acabar. He querido dar cada día el máximo. Seguiré entregándome. El trabajo se hace y se habla en el vestidor. Nos tocará más fuerte”, aseguró el DT.

TE PUEDE INTERESAR: Mexicanos en Europa: Hirving Lozano destaca en escandalosa goleada del PSV

En la primera parte, los de casa fueron sorprendidos en diversas ocasiones que, al menos, un susto sí les sacaron.