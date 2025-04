Atlético de Madrid vs Barcelona: fecha, hora y dónde ver la Semifinal de Vuelta de la Copa del Rey

En la previa del encuentro, Hansi Flick destacó el trabajo del Barcelona y reconoció el estilo de juego del Atlético: “Es un equipo que siempre lucha hasta el final. Se ha visto que mantiene su identidad, con un juego agresivo e intenso”, comentó el técnico alemán. También mencionó la importancia de la concentración durante todo el partido y estar preparados para un posible alargue o tanda de penales. “Nos centramos en los 90 minutos, pero si hay que jugar 120 o definir desde los once metros, estaremos listos”, aseguró.

Sobre las comparaciones con el Real Madrid, Flick evitó entrar en debate: “Nuestros aficionados están contentos porque jugamos un gran futbol. Se pueden hacer comparaciones, pero no me interesa. No hemos ganado títulos, pero estamos satisfechos con nuestro rendimiento”, concluyó.