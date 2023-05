La mexicana Diana Flores, ¡histórica!: primera jugadora de Flag Football en tener artículos en el Salón de la Fama

En el sitio “Pro Football Hall of Fam”, compartieron la camiseta que utilizó la mariscal de campo de flag football para el anuncio del Super Bowl LVII, “Run With It”, con 4.7 millones de vistas en YouTube, así como el balón firmado por Billie Jean King y Sauce Gardner.

“Me siento honrada de que mi camiseta se convierta en parte de la colección del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, junto con las Leyendas de la NFL y las estrellas del futbol que admiro mucho.

“Esto es muy significativo no solo para mí personalmente, sino también para el flag football en general. Es enormemente simbólico mostrar que el futbol es para todos, especialmente para las mujeres y niñas latinas”, añadió.

ANUNCIO HISTÓRICO

En el comerciol se observa a la mexicana dando una entrevista en el inicio, lo cual desemboca en una persecución de dos minutos por intentar quitarle las banderas del flag football, una variante de futbol americano, en el cual es figura.

Flores tuvo la posibilidad en el anuncio de alternar con figuras de la NFL como como Davante Adams, Jalen Ramsey, Cameron Heyward y Aidan Hutchinson, además de una leyenda como Jim Kelly. Además, la leyenda del tenis, Billie Jean King, hace su aparición.

Este logro alcanzó tal nivel que en la gala de los Sports Emmys 2023, Flores ganó en la categoría de Pieza Sobresaliente en Español por el documental “Diana Flores: The Champion of Nextitla” y el comercial “Run with it” triunfó en la categoría de Contenido de Servicio Público.

CARRERA METEÓRICA

La jugadora de 25 años, quien empezó a jugar flag football desde los ocho, llegó a la Selección Mexicana a los 16, ha jugado cuatro Mundiales, conquistando al medalla de bronce, plata y el oro el año pasado, luego de meter cuatro pases de anotación y vencer a Estados Unidos.