Acusa ‘Alito’ a Manlio Fabio Beltrones de estar ligado al asesinato de Colosio

HERMOSILLO, Son.- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra el senador Manlio Fabio Beltrones, exdirigente del partido, a quien acusó de estar vinculado con el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El también legisladora recordó al exaspirante a la Presidencia de la República con motivo de su 31 aniversario luctuoso, evento en el que hizo un llamado para honrar su memoria y que el partido recupere sus principios e ideales.

En la sesión, “Alito” Moreno acusó a Beltrones de estar vinculado al crimen organizado y estar relacionado con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, además afirmó que esa clase de políticos no es lo que necesita el partido.

“Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado, ese es Manlio Fabio Beltrones. Yo no tengo tema de Andorra, de tener vínculos, de haber estado ligado al asesinato de Luis Donaldo. Es él, no yo. Aquí, en su tierra o donde esté, nosotros no nos podemos quedar callados”, afirmó.

Por otro lado, el senador Manlio Fabio Beltrones compartió una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en la que comparte diversas fotografías de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en las que deja ver su cercanía con el excandidato presidencial.

“Un recuerdo cariñoso, hasta el cielo, de nuestro amigo Luis Donaldo a 31 años de su fallecimiento”, expresó el legislador.