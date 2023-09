Y es que, todo esto los ha convertido en personas muy unidas , tanto dentro como fuera de la cancha. Razón suficiente por la que, pese a que por fuera “si se llevan mucho” entre sí, nunca han cruzado la línea en lo profesional; no han existido pleitos que los separen. Han aprendido a dejar cada cosa en su lugar y a disfrutar de eso que más los mantiene cercanos y que hace “mejor la cosa pa’ los tres”.

Si bien, dentro de su familia no existen más futbolistas profesionales, los dos hermanos iniciaron en el mundo de esta disciplina gracias a su padre, un apasionado del deporte que los llevó por la senda del futbol y los hizo descubrir su más grande pasión desde que tenían alrededor de 6 o 7 años . Pese a que son cinco hermanos en total, solamente ellos dos decidieron dedicarse a ello.

Están contentos de seguir compartiendo cancha y ahora hacerlo con su sobrino, por lo que aprovecharon para, basados en su experiencia, darle un consejo:

“Es un proceso (...) las primeras temporadas se tiene que batallar para ganarse un lugar porque eres menor, incluso hasta casi no tener minutos, incluso no. Yo (Armando) lo viví, Julián casi no porque él si empezó al cien, pero es un proceso que él ya está adaptándose y ya lo está viviendo”.

Recalcaron que Cristian ya está consciente de que no es lo mismo no estar en el fútbol profesional a sí estar, es muy diferente los entrenamientos, la disciplina, los valores “y todo”.

CRISTIAN Y SU DEBUT PROFESIONAL

Por su lado, el más pequeño de los tres, Cristian “El Nieto”, desea seguir viviendo el sueño de ser por primera vez en su vida futbolista profesional. “Qué mejor época que disfrutarla a lado de mis tíos”, confiesa.

La meta que tiene puesta en la mente, es, principalmente, la de ganarse el liderato y la confianza de sus compañeros para poder representar de “una manera muy correcta” al club.

Está en la búsqueda de convertirse en titular, aunque sabe que desde la banca o como suplente, su trabajo y su labor es igual de importante que el del resto de sus compañeros pues “un trabajo viene desde abajo para construir una gran torre”.