Leo Messi: ‘fui el único que no recibí reconocimiento en el PSG tras ser campeón con Argentina’

Lionel Messi, en entrevista, descargó la frustración de su mala salida del PSG. El astro argentino, actual jugador y capitán del Inter de Miami, aseguró que no recibió el reconocimiento por ser campeón del Mundo con la Albiceleste.

“Se dio así. Siempre digo que las cosas pasan por algo. No estuve bien en PSG, pero ahí me tocó ser campeón del mundo. Es cierto también que fui el único jugador que no tuvo reconocimiento en su club. Se dio así”, aseguró el astro argentino.

El influencer y conductor de ESPN Playroom charló con el crack rosarino para su programa “Soné que volaba”, que se emite por Olga desde el canal de Youtube y Twitch.

“Todo re-bien con él (por Mbappé), estuvimos en la misma cancha donde ganamos el título”, le dijo a Granados ante su consulta sobre su rival en la final y compañero en el club francés, antes de jugar con el Inter de Miami.

Leo volvió a responder lo mismo que en otras oportunidades, pero dejando una puerta un poco más grande abierta. Mientras que hasta ahora siempre se había expresado en la línea de que Qatar 2022 posiblemente había sido su última cita mundialista, esta vez hizo hincapié en que dependerá de “cómo se va sintiendo” en un futuro con la Selección Argentina.

“No sé si llego al próximo Mundial, no lo pienso porque está lejos. Sí pienso en la Copa América, va a estar lindo porque la del Centenario que jugamos acá fue muy linda aunque perdimos la final, pero el proceso lo disfrutamos muchísimo.