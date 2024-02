Lizbeth Ovalle ¡rechaza jugar en Europa! La pentacampeona de la Liga MX Femenil quiere seguir en Tigres

La mexicana, Lizbeth Ovalle, futbolista pentacampeona de la Liga MX Femenil, con los Tigres, saliendo de la propia boca de la jugadora, mencionó que ha tenido ofertas de Europa, pero por temas de confianza y actitud las ha rechazado.

“Siendo sincera, sí he tenido ofertas, sin decir equipos, pero sí. Si no me he querido ir es porque amo al club, estoy contenta con Tigres por lo que me han dado, sí, es un sueño emigrar, no sé si un año o dos, no sé si una temporada y regrese.

“No me he ido porque no he querido yo, estoy a gusto aquí, algunos dirán que es conformismo, pero no lo veo así, la Liga va creciendo y si algún día me toca irme me iré, por ese lado estoy tranquila”, dijo la mediocampista ofensiva.