Mantiene EU amenaza a TikTok: ‘se irá a negro’ en septiembre si no hay acuerdo con China

El Gobierno de Estados Unidos mantiene en sus planes la prohibición -a mediados de septiembre- de TikTok en ese País, en caso de que no se llegue a un acuerdo con autoridades chinas para crear una nueva sociedad que opere la aplicación en el país estadounidense.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, insistió en que el 17 de septiembre es la fecha límite para un acuerdo.

En una entrevista con la cadena CNBC, Lutnick dijo que el Gobierno estadounidense ha propuesto que ByteDance, propietaria de TikTok “puede quedarse una porción pequeña” de la nueva sociedad cuya creación exige la Administración republicana para que usuarios estadounidenses puedan utilizar la aplicación.

Estados Unidos considera que la aplicación debe estar desligada de la matriz china para operar en su territorio, por motivos de seguridad nacional.

“Si los chinos no lo aprueban Tiktok se irá a negro” en septiembre, advirtió Lutnick sobre la fecha límite que Washington estableció en abril para lograr un acuerdo.

Lutnick aseguró que “el acuerdo depende de ellos ahora mismo”.

Se le preguntó si las conversaciones entre Pekín y Washington, que se prevé que sean retomadas el fin de semana, están ligadas a la situación de TikTok, contestó que “sí y no”.

“En realidad no es parte de las conversaciones comerciales, pero no puedes ir a reunirte con alguien y no sacar ciertos temas que están por decidirse”, añadió.

¿QUÉ PASA CON TIKTOK EN EU?

En la administración de Biden, el Congreso aprobó una ley que obligaba a TikTok a desligarse de ByteDance y encontrar un inversor de un país que no fuera considerado un adversario nacional antes del 20 de enero, fecha en la que Trump tomó posesión.

Como en ese periodo no se alcanzó un acuerdo, TikTok dejó de funcionar unas horas en Estados Unidos, sin embargo Trump, en su primer día en el cargo, les dio una prórroga de 75 días.

Al cumplirse el nuevo plazo, en abril, volvió a conceder un plazo de 75 días a TikTok, que después extendió a otros 90 días, por lo que la fecha límite es el 17 de septiembre.