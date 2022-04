Los Acereros de Monclova llegan al Parque Madero

El equipo de Monclova se presenta hoy en el Estadio Madero como la novena a vencer en la temporada 2022, ya que cuentan con grandes refuerzos como, Pablo Sandoval (IF), Josh Reddick (OF), Keon Broxton (OF), Juan Pérez (IF) y Rodolfo Amador (IF)

La Furia Azul se reforzó intensamente en el receso de temporada y armó un equipo que luce como el principal candidato para representar a la Zona Norte en la batalla final por la Copa Zaachila.

El mánager es Mickey Callaway, que en Ligas Mayores dirigió a los Mets de Nueva York en 2018 y 2019 y fue coach de pitcheo de los Indios de Cleveland en 2013.

Fue el timonel campeón con los Acereros de Monclova de la edición más reciente de la Liga Invernal Mexicana. “Es un equipo diseñado para ser campeón”, aseguró Chad Kreuter, coach de banca de los Acereros.

LOS JUGADORES TITULARES

El jugador a seguir este año es “El Kung Fu Panda”, Pablo Sandoval, que llega con la mano llena de anillos, los 4 de Serie Mundial que ganó con los Gigantes de San Francisco (2010, 2012 y 2014) y con los Bravos de Atlanta (2021). Fue la gran contratación del receso de temporada en la Liga Mexicana de Beisbol, tiene 35 años y acumula 153 jonrones, 639 carreras producidas y un porcentaje de bateo de .278, en su carrera de 14 campañas en la Gran Carpa. Fue convocado 2 veces al Juego de Estrellas de MLB y fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2012, cuando los Gigantes de San Francisco superaron en 4 juegos a los Tigres de Detroit en el Clásico de Otoño.

En la receptoría regresa Bruce Maxwell. El nacido en Wiesbaden, Alemania, hace 31 años jugó en la campaña anterior en sucursales de los Mets y los Gigantes. Fue el catcher del campeonato de la Furia Azul en 2019, año en el que bateó para .326, conectó 24 cuadrangulares y remolcó 112 carreras en 109 juegos. Maxwell compartirá los arreos detrás del plato con César Tapia, cañonero que en 16 campañas en la LMB que acumula 127 cuadrangulares y tiene un porcentaje de bateo de por vida de .323. Otro receptor presente en la pretemporada es Logan Moore, quien busca un sitio en el roster definitivo.

CHRIS CARTER ES EL CUARTO BAT de la Furia Azul

En el infield destaca la presencia poderosa de Chris Carter, quien acumuló 158 jonrones en 8 campañas en Grandes Ligas entre 2010 y 2017. En 2 campañas en la LMB, 2019 y 2021 con Acereros, el año de su debut con 49 jonrones lideró el circuito.

Para defender la intermedia hay 3 peloteros consolidados: Juan Pérez, Alex Mejía y Noah Perio. Pérez tendría ventaja en la batalla, es un bateador zurdo que mezcla poder y velocidad, con 38 vuelacercas y 47 bases robadas en 3 campañas en la LMB.

Noah Perio, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie del Rey de 2019, viene de un 2021 con la Furia Azul en el que bateó para .311 en 65 juegos.

Addison Russell juega como campo corto, fue campeón de la Serie Mundial de 2016 con los Cachorros de Chicago, se presentó en la LMB la campaña anterior y dejó números de .319 de porcentaje de bateo. Y el antesalista Rodolfo Amador regresa a la Furia Azul luego de una temporada con los Olmecas de Tabasco. Es un bateador con un promedio de bateo de por vida de .302 en 9 campañas en la Liga Mexicana.

Esto es solo una muestra del poder de Acereros, que este fin de semana estará en Saltillo.