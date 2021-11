Los Bravos de León están en venta, Grupo Multimedios no los administrará en 2022

En la Temporada 2019 del circuito veraniego, el Club de Beisbol Bravos de León presumía la incorporación de Grupo Multimedios a su cartera de inversiones, ellos contaban ya con la experiencia de la administración del beisbol con los Sultanes de Monterrey.

El movimiento fue estratégico porque León tuvo que subastar a varios jugadores para pagar algunas deudas y dicho convenio le permitiría surtirse de jugadores provenientes de la Sultana del Norte, tal como sucedió.

Hoy el panorama es distinto, porque Grupo Multimedios anunció que dejará de administrar la franquicia de León para el 2022, que el equipo está en venta y tal parece que ya hay un grupo de inversionistas guanajuatenses interesados en comprarla.

También se habla de que el equipo de los Rieleros podría emigrar a Mazatlán, por los problemas económicos que tuvo en toda la temporada anterior.

JESSE CASTILLO RETORNO DEL AÑO

Castillo fue extraordinario con el bat en todo momento. Eso lo demuestra su promedio de bateo que fue de .357 en su temporada de regreso en la Liga Mexicana de Beisbol, tras perderse todo el 2019 por una lesión en la rodilla izquierda. Su liderazgo dentro y fuera del diamante le llevaron a ser elegido por la prensa especializada y por personal de los 18 clubes como Retorno del Año, en una votación en la que arrasó con 100 votos a su favor.

“El Cachanilla” estuvo cerca de dejar el beisbol tras una ruptura del ligamento en la rodilla izquierda en la Serie de Campeonato de la Zona Norte de 2018. Esa lesión le impidió tener participación en 2019 durante el verano.

En invierno probó suerte en Águilas de Zulia de la Liga Venezolana. Parecía que las grandes hazañas habían quedado atrás, como la de ser el héroe de Leones de Yucatán al obtener el título en 2006 con un jonrón en la entrada 14, cuando tenía 23 años de edad.

De Jesse Castillo destacan sus 2 premios de Jugador Más Valioso obtenidos de manera consecutiva en 2017 y 2018.1 con Rieleros de Aguascalientes y Acereros de Monclova, respectivamente. Y en 2021 fue una pieza clave con los Mariachis de Guadalajara, equipo que en su primera temporada brilló en el rol regular como superlíder de la Liga Mexicana.

EL NOVATO DEL AÑO 2021

El receptor Juan Carlos Camacho, de Guerreros de Oaxaca fue elegido Novato del Año 2021 Para esta elección participan medios locales de las 18 plazas, medios nacionales y personal de los clubes de la Liga Mexicana.

Camacho nació en Los Mochis, Sinaloa, tuvo 66 votos, 39 por encima de su más cercano seguidor, Alexandro Tovalín de los Mariachis de Guadalajara. Otros peloteros considerados por los votantes fueron Alexis Wilson, Roque Salinas, Héctor Mora y Christian Ibarra.

El novel jugador llegó desde niño a la Academia Alfredo Harp Helú, desde que tenía 13 años de edad. Camacho tomó este 2021 la posición de receptor, la cual perteneció a su mánager Erik Rodríguez por 19 temporadas, de las cuales 15 fue titular.

Los criterios para dicho reconocimiento son: no tener más de 100 apariciones al bat hasta 2019 en LMB y además, no se consideraron novatos los peloteros que hayan participado en Estados Unidos en Liga Clase AA, Ligas Independientes o de otro nivel más avanzado. Para lanzadores son los mismos y además no tener más de 50 entradas lanzadas.

Camacho en total estuvo en 58 juegos con .312 de promedio de bateo, 28 carreras anotadas, 62 imparables y 10 cuadrangulares.