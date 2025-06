‘Hay días que lloramos y otros que ya no dormimos’: migrantes coahuilenses en Texas viven en temor por redadas del ICE

Elena es originaria de Múzquiz y migró luego de pagarle a un “pollero” con sus ahorros. Su objetivo era reunirse con su pareja, buscar un mejor futuro para sus dos hijas y apoyar económicamente a sus padres, quienes, tras el colapso de Minosa y la crisis indirecta generada por AHMSA, comenzaron a padecer la falta de empleo que aún aqueja a la Región Carbonífera.

Hoy, esta mujer de 39 años reconoce que su miedo ha crecido. Basta con revisar redes sociales o ver los noticieros para encontrar información sobre redadas y sobre los malos tratos que reciben los deportados.

En entrevista con VANGUARDIA, Elena relata que su vida ha cambiado radicalmente, especialmente en los últimos días. Dejó de trabajar, ya no va a la tienda y evita cualquier salida a las calles de San Antonio, salvo para comprar alimentos.

“Es muy triste y frustrante vivir con miedo, con la inseguridad de que te puedan llevar en cualquier momento. No puedes ni ir a la tienda con tranquilidad; sales con la angustia de no volver. Hay días en los que no puedes dormir, en los que solo lloras y le pides a Dios que cuide de ti y de los tuyos. Llegas a deprimirte y a pensar que es mejor regresarte, porque esto no es vida”, expresa Elena.