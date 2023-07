‘Los mexicanos en Europa no quieren ir a la Selección’, confiesa Javier Aguirre

“Esto nos está rebasando, el futbolista está muy sensible. De Europa me han dicho que no quieren ir a la Selección, porque es palo tras palo. Les digo que, ‘tienes que ir hijo, es tú país, no seas ingrato’. En la Selección tienes que tener personalidad” , comentó el exentrenador del Tricolor.

Para el “Vasco” los jugadores mexicanos no ven con “buenos ojos” su llamado al Tri porque, a decir de ellos, el entorno de México se ha vuelto resultadista, es decir, no se forjan a base de un proyecto, sino de cumplir “con la agenda”.

“Yo no he hablado con Juan Carlos, pero he leído cosas. Estar 20 años fuera de México me califican para por lo menos dar mi punto de vista, en función con lo que he visto en África, en Asia, en Europa, son muchos años, soy mexicano, quiero lo mejor para mi país.

“No me gustó ver en Qatar a la selección así y ahora es en casa el Mundial, ya no es el quinto sino el sexto partido. Tenemos que apuntar todos al quinto partido, a meternos entre los ocho mejores. Ahora mismo tengo contrato con Mallorca, pero sabe México y Juan Carlos que cuentan con mi apoyo”.