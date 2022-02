¡Luis Armando es el dueño del Balón Oficial del Super Bowl LVI!

Luis Armando Rodríguez es el flamante ganador del Sorteo organizado por Vanguardia en el marco del Super Bowl LVI; el gran premio fue un balón conmemorativo traído desde Los Ángeles, California, casa de los actuales campeones de la NFL, los Rams, y sede de la gran fiesta de los emparrillados profesionales.

La mecánica para llevarse el prestigioso ovoide se dio a conocer a través de las redes oficiales de Vanguardia y el triunfador narró que se enteró gracias a la cobertura que este medio realizó en el marco de la esperada Final, un evento que acapara las miradas del mundo.

“No tengo un equipo favorito, cada año me voy con el que me convenza más en su forma de juego, iba con los Bengals durante la temporada pasada. En otras épocas había apoyado a Rams, pero creía que los Bengals venían jugando mejor durante este año”, comentó Luis Armando.

El Super Bowl LVI fue conquistado por los Rams en el SoFi Stadium, su propia casa, tras un cierre de partido espectacular en el que se impusieron 23-20 sobre los sorprendentes Bengals, campeones de la Conferencia Americana.

“Seguí muy de cerca los playoffs y me mantuve con Bengals como favoritos para ganar la Final. Me fui con la idea de que Cincinnati podía ganar porque no los veía mal al medio tiempo, pero en este tipo de finales siempre hay milagros como el que pasó con Rams”.

Pese a que su equipo favorito terminó cayendo en la máxima fiesta del deporte de las tackleadas, para Luis Armando no todo estaba perdido, pues ganar el balón de la promoción lanzada por Vanguardia fue algo que le llegó en buen momento y que lo tomó por sorpresa.

“Lo esperas, pero piensas que es poco probable que vaya a pasar; me sorprendió que ganara. Vi que fueron muchas personas las que se suscribieron y pensé que era muy complicado, pero creo que he venido acumulando una racha positiva en este tipo de dinámicas del medio”.

Un souvenir de tal calidad merece un lugar especial, cualquier fanático del futbol americano desearía haber tenido la suerte de Luis Armando, él mismo cuenta lo que significa tener esta recompensa en sus manos.

“Pienso coleccionarlo, me gusta mucho jugar con amigos y lanzar, pero creo que este balón luce muy bien así. Lo coleccionaré y lo mantendré con mucho cuidado por ahora, no creo que algún día lo utilice para jugar porque se desgastaría demasiado”.

Rodríguez invita a todos nuestros lectores a participar en los próximos sorteos que serán lanzados por Vanguardia, haciendo hincapié en que su organización es de total transparencia y brinda excelentes dinámicas para que todos puedan seguir participando.