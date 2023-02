Pero luego tuvieron marca de 15-17 en la segunda temporada de McClung , anotando 16 puntos por partido. Se perdió 11 juegos y, después del hecho, quedó claro que las dos partes no estaban en sintonía. McClung se declaró para el Draft de la NBA de 2020 antes de sacar su nombre y anunciar una transferencia a Texas Tech . Según su agente, McClung estaba buscando un papel que Georgetown simplemente no le estaba dando.

Pero ni siquiera estuvo en el primer concurso de volcadas de McClung . En el 2018, participó en el Ball is Life All-American Dunk Contest . No te sorprenderá saber que se llevó el evento con estilo, venciendo al actual escolta de los Rockets de Houston , Kevin Porter Jr ., así como a Shareef O’Neal , hijo de la leyenda de la NBA, Shaquille O’Neal , para ganar el trofeo.

“Los comentarios que recibió de los equipos (de la NBA) fueron que querían verlo destacando más”, dijo Daniel Hanzen al Washington Post en ese momento. “Siendo más un creador de juego. No estoy diciendo que no pudo haber obtenido eso en Georgetown, pero no lo demostró en Georgetown. Realmente no tuvo la oportunidad de demostrarlo. Fue jugar sin balón”.

Ewing reclutó una lista repleta de guardias en Georgetown que dejó a todos insatisfechos. Otro titular en el perímetro de Ewing, James Akinjo, también fue transferido después de la temporada 2019-20. Pero si McClung esperaba convertirse en un armador más tradicional en Texas Tech, probablemente se sintió decepcionado por los resultados. Su promedio de asistencias bajó de 2.4 a 2.1 por juego. Después de una temporada en Texas Tech, McClung puso su sombrero en el ring de la NBA una vez más.

Pero luego de tres temporadas universitarias grises obligaron a McClung a tomar el camino más largo hacia la NBA. Firmó un contrato de la Liga de Verano con los Lakers de Los Ángeles en 2021, los impresionó lo suficiente en Las Vegas para ganar un contrato de dos vías, pero finalmente se quedó en la G League. Promedió casi 20 puntos por juego en South Bay, pero solo fue convocado para un juego de la NBA con los Lakers en diciembre de 2021. En abril de 2022, firmó para un solo juego con los Bulls de Chicago. Ninguno de los dos equipos lo volvió a firmar y volvió a ser agente libre.

Apareció brevemente con los Warriors de Golden State en los juegos de pretemporada del equipo en Japón, en octubre pasado, pero tampoco pudo hacerse de un puesto.

Luego aterrizó en los 76ers de Filadelfia. O, mejor dicho, con su filial de la G League: los Delaware Blue Coats.

Su puntuación bajó, pero si necesitaba demostrar su valía como creador de juego, lo ha hecho en gran medida al nivel de la G League. Ha promediado 5.8 asistencias por juego en sus dos temporadas en la G League. Sus rebotes también aumentaron y, aparentemente, los 76ers quedaron lo suficientemente impresionados como para darle una mirada al nivel de la NBA. Apenas el martes pasado, lo firmaron en un acuerdo de dos vías que le permitirá vestirse para Filadelfia cuando sea necesario para el resto de la temporada regular.