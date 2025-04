¿Quién es Lupita TikTok, la influencer señalada por negligencia tras la hospitalización de su bebé?

MARIANA RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DEL DIF NUEVO LEÓN, SEÑALA QUE BEBÉ DE LUPITA TIKTOK PODRÍA SER RESGUARDADA POR LA INSTITUCIÓN

Karely Yamileth, hija de Lupita TikTok, nació el 16 de abril de 2025. Apenas once días después, fue ingresada de urgencia en un hospital del municipio de Guadalupe, aparentemente en condiciones de deshidratación y desnutrición. La presidenta del DIF Capullos, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó a través de sus redes sociales que desde días antes había recibido mensajes de ciudadanos alertando sobre el entorno en que se encontraba la bebé.

“Ayer tuvieron que internar de emergencia a la bebita. Quiero que sepan que ya estamos trabajando en ello y lo más probable es que la bebé llegue a Capullos”, señaló Rodríguez en una publicación.

De acuerdo con la funcionaria, tras realizar estudios médicos a la menor, el DIF identificó indicios de una posible negligencia infantil. Además, se reportó la presencia de sustancias presuntamente ilegales en el entorno donde la bebé residía, lo que representa un riesgo directo para su bienestar.

“No es un tema de querer o no quitar a la bebé. Hay un tema de consumo de sustancias que no es aceptable para una bebé recién nacida”, añadió Rodríguez.

DIF MANTIENE EVALUACIÓN RELACIONADA CON EL BEBÉ DE LUPITA TIKTOK

El DIF ha iniciado un proceso de evaluación para determinar el futuro de la menor. Según explicó Rodríguez, esto incluye entrevistas con familiares maternos y paternos, vecinos y personas cercanas al entorno de la madre. También se consideran las condiciones del hogar y la capacidad de los responsables para garantizar el desarrollo físico y emocional adecuado de la bebé.

“Esto no significa que la bebé vaya a llegar a Capullos el día de mañana. Todo esto tarda, no se determina de un día para otro”, puntualizó Rodríguez.

Hasta el momento, no se ha tomado una decisión definitiva sobre el resguardo legal de Karely Yamileth, aunque la posibilidad de que sea trasladada a un centro de atención del DIF sigue abierta.