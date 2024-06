‘Me lo hubieran dicho a la cara’: Javier Aguirre estalla ante el Mallorca

“A mí lo que me hubiera gustado es que me lo hubieran dicho a la cara. Mira Javier, ya nos cansamos...” , señaló, aludiendo a la falta de comunicación directa por parte de la directiva. Además, criticó que un mes antes de finalizar la Liga , ya se publicaban en los periódicos los nombres de posibles sucesores para su cargo, lo cual consideró inapropiado.

El técnico también mencionó que tras la final de la Copa, se filtró información desde el club a los medios, lo que aumentó las especulaciones sobre su futuro.

“Se filtró una información que no era del periodista, sino que era de parte del club después de la final de la Copa. No hablé con nadie, sabía que el desenlace podía ser que no me renovaran y me centré en trabajar para lograr la permanencia”, explicó a Caliente TV.

UNA CARRERA EN REVISIÓN

Javier Aguirre, conocido por su larga trayectoria en LaLiga y otros equipos, reconoció que con el tiempo, los técnicos pueden volverse “obsoletos” para ciertas funciones, aunque aún pueden ser útiles en otros aspectos del futbol.