Messi deja a un lado al Barcelona y afirma que el Real Madrid es el más grande de todos

Aunque sabes que sería ilógico que mencionara que el Barcelona es el mejor equipo del mundo, no le pareció correcto a la afición que argumentara que el Real Madrid sea el mejor equipo del mundo.

Pero claro, en la entrevista también se dio el tiempo de hablar sobre temas del Barsa, donde menciona que cuando él estuvo en el club catalán tuvo que recibir ayuda psicológica por los malos resultados que tuvo.

“La verdad es que fui en una época cuando estaba en Barcelona hace mucho. Nunca había probado, era muy reacio a todo eso. No me gustaba. Yo soy una persona que me guardo todo para dentro y me como tanto lo bueno como lo malo. Pero cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho, me ha ayudado muchísimo”, agregó el delantero argentino.