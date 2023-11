México arranca con doble oro en los Parapanamericanos 2023: Arnulfo Castorena y Claudia Pérez suben a la cima del podio

México tuvo un arranque “dorado” en los Parapanamericanos 2023 . La delegación azteca sumó sus primeros dos oros en la justa continental que se lleva a cabo en Santiago de Chile y no solo eso: Claudia Pérez , ahora bicampeona en este certamen, además de la presea áurea, clasificó a los Juegos Paralímpicos 2024 de París .

“Estoy súper emocionada, todavía estoy temblando y no me la creo, pero considero que ha valido la pena todo el trabajo que he hecho con mi entrenador Milton García y con mi psicóloga Areli Benítez, todo funcionó aquí”.

ARNULFO CASTORENA LE DA A MÉXICO SU PRIMER MEDALLA Y SU PRIMER ORO EN LOS PARAPANAMERICANOS 2023

Castorena se subió a lo más alto del podio en la Final de 50 metros pecho, con un tiempo de 57.75 segundos.

“Me sentí bien, mi tiempo estuvo mejor que en la Serie Mundial de Guadalajara y que en el Mundial de Manchester y conseguí estar nuevamente en el podio, en primer lugar.

“Este es un oro más para mi trayectoria, mi carrera, ahora es pensar en París 2024”, aseguró.