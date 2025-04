Tensión en Bienestar... ¿Por qué los diputados de Morena piden la renuncia de Ariadna Montiel?

La Secretaría del Bienestar, uno de los pilares sociales del gobierno federal, enfrenta una grave crisis de confianza al interior del propio partido en el poder. Diputados de Morena han solicitado abiertamente la renuncia de Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, acusándola de actuar con prepotencia y de no respetar el trabajo territorial de los legisladores. A esta inconformidad se suman denuncias de corrupción en el manejo de programas sociales.

Las tensiones estallaron durante una reunión plenaria privada de la bancada morenista en la Cámara de Diputados. En este encuentro, varias legisladoras relataron experiencias de maltrato por parte de Montiel, lo que generó un ambiente de indignación generalizada que obligó al coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, a intervenir.

DIPUTADOS HABLAN DE MALTRATO Y HUMILLACIONES

Uno de los testimonios más contundentes fue el de la diputada oaxaqueña Irma Juan Carlos, quien recordó que Montiel, durante una comparecencia el pasado 1º de febrero, respondió con desprecio a las inquietudes de los legisladores. La funcionaria habría dicho que los responsables en los estados “no tenían la orden de recibirlos”, y que apenas iba a girarla.

Juan Carlos denunció también que la corrupción permea hasta las comunidades más remotas, lo cual desató aplausos y gritos de “¡fuera, fuera!” entre los presentes. “Creo que es sano que ya haya un cambio ahí”, sentenció la legisladora.

UNA FUNCIONARIA INACCESIBLE

Otra voz crítica fue la de Jessica Ramírez Cisneros, diputada por Veracruz, quien narró que Montiel le aseguró que “era más fácil ver a la presidenta que a ella”, una declaración que consideró ofensiva. “Nosotros nos estamos chingando, trabajando bien duro en el estado, y para que esta señora nos dé ese trato, es humillante”, expresó visiblemente molesta.

Ramírez también destacó el trabajo de campo que realizan los diputados: organización de eventos, reparto de volantes, pintas de bardas y atención directa a las comunidades, lo que contrasta —según dijo— con la actitud distante y altiva de la secretaria Montiel.

MONREAL PIDE CALMA, PERO CONFIRMA EL DESCONTENTO

Ante la oleada de críticas, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, pidió a sus compañeros “dar vuelta a la página” y no profundizar en las quejas, argumentando que la funcionaria no estaba presente y que no era ético atacarla en su ausencia. Aun así, reconoció que existe un “reclamo amistoso” que hará llegar personalmente a Montiel.

“Estoy seguro que mejorará el entendimiento”, aseguró el senador con licencia, aunque aclaró que no es momento de escalar el conflicto hasta la presidenta Claudia Sheinbaum. En su opinión, este tema podría resolverse directamente con la titular del Bienestar, a quien calificó como “bastante razonable y humana”.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR

La Secretaría del Bienestar maneja uno de los mayores presupuestos del gobierno federal, enfocado principalmente en programas sociales como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ariadna Montiel es una de las funcionarias más cercanas al presidente López Obrador. Su carrera ha estado ligada a los programas sociales desde que fue subsecretaria del ramo en 2018.

La Secretaría cuenta con más de 35 mil Servidores de la Nación, encargados de operar los programas en campo, pero también objeto de múltiples denuncias por presunto uso electoral.

¿QUÉ SIGUE PARA ARIADNA MONTIEL?

El futuro de Ariadna Montiel pende de un hilo. Aunque el grupo parlamentario de Morena no ha oficializado una solicitud formal de remoción, el clamor de varias diputadas podría marcar un parteaguas en la relación entre la Secretaría del Bienestar y el Congreso.

Más allá de las formas, lo que se evidencia es una fractura interna en el oficialismo que, de no resolverse pronto, podría afectar la operación de programas sociales en un momento clave de transición política nacional.

Será necesario observar si la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien los legisladores piden intervención, toma cartas en el asunto. Mientras tanto, la presión sigue creciendo y el descontento legislativo ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en una bomba mediática.