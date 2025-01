México nada contra reloj: Marijose Alcalá afirma que debe haber una nueva Federación de Natación en abril

En entrevista con ESPN , Alcalá confirmó que el proyecto tiene un plazo límite fijado por World Aquatics: “Si no tenemos una federación para Singapur en julio, no podemos participar en el Mundial” , señaló. “Debemos cumplir con una fecha límite en abril, aunque esperamos tener la federación lista antes. Estamos trabajando con un bufete de abogados para lograrlo” .

La reestructuración de la natación mexicana avanza bajo la dirección de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) , María José Alcalá .

En paralelo, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, ha destacado que uno de sus objetivos es asegurar que los atletas tengan voto en todas las elecciones de las federaciones deportivas en México. De concretarse, la federación de natación sería la primera en implementar este modelo.

Al mismo tiempo, Alcalá aclaró que los atletas y directivos que participen en eventos organizados por la antigua FMN, liderada por Kiril Todorov, no podrán ser considerados en la nueva federación: “Si quieres ser parte de World Aquatics, no puedes participar en eventos de una federación expulsada por ellos”, declaró. Aunque la antigua FMN sigue operando como una asociación civil, carece de reconocimiento por parte del COM, la Conade y World Aquatics. “Quienes participen en eventos de esa federación desafían la autoridad del máximo rector, que es World Aquatics”, puntualizó.

La reorganización de la federación mexicana de natación marca un paso crucial para el futuro de los deportes acuáticos en el país. Con un plazo ajustado y la necesidad de adaptarse a las directrices internacionales, el proceso representa un desafío significativo para las autoridades deportivas, pero también una oportunidad para fortalecer la representación y participación de los atletas mexicanos en el ámbito internacional.

Con información de ESPN