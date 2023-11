¿Mextenis rechaza a AMLO? Pese a anuncio de López Obrador, Abierto Mexicano de Tenis podría no realizarse en Acapulco

Debido a que la Arena GNP , sede original del AMT , resultó con severas afectaciones tras el paso de “Otis” , y pese a que hay un intenso plan de rescate para el inmueble, no hay certezas de que Acapulco albergará del torneo, que está programado del 26 de febrero al 2 de marzo de 2024 .

Tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador , quien el jueves se comprometió a que el Abierto Mexicano de Tenis 2024 se celebre en febrero en Acapulco , la organización del torneo le agradeció por sus “palabras”, pero no confirmó que la sede será ahí.

“Ayer estuvimos reunidos con empresarios y están ayudando y también ya llegamos al acuerdo para que se tengan más de 3 mil habitaciones para marzo y abril, que inicie el Tianguis Turístico, ya está el compromiso de Juan Antonio Hernández, que tiene dos o tres hoteles, para que empiecen a funcionar.

“Va a haber un evento internacional de tenis ya en Acapulco, en febrero, y me decía (Hernández) que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista y que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis, me comprometí a tratarlo aquí”, dijo.