‘Mi torneo es el 2026, me quedan dos años y voy a trabajar para llegar’: Luis Ángel Malagón

Luis Ángel Malagón, portero de la Selección Mexicana, se mostró triste por la lesión que sufrió con el equipo mexicano, mismo que le impedirá su participación en la Copa América 2024 que está por celebrarse en Estados Unidos.

El arquero tuvo que dejar la concentración del Tri tras la lesión, cediendo su puesto a Carlos Acevedo. Ante esto, el cancerbero aseguró que su misión será llegar a la Copa Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“No sé (si fue un desgarre). Me tronó todo, fueron 15 centímetros entre el glúteo y la parte de atrás. Mi torneo es el 2026, me quedan dos años y voy a trabajar para estar ahí. América me ha dado una gran oportunidad de defender su arco y voy a trabajar para llegar a ese Mundial sí o sí”, declaró Malagón.

TE PUEDE INTERESAR: Con video y todo, ellos son los ganadores de la 21K edición 2024

Sobre esto mismo, Malagón aseguró que hay buenos porteros que pueden cuidar el arco del Tri.

“(Hay) Grandes porteros y hay gente como Carlos Moreno, Pepe Hernández, Sebastián Jurado. Hay de donde escoger, mismo Memo (Ochoa), platicaba con él hace poco y hay de donde escoger, México nunca va a padecer esa parte”, comentó en su llegada a la Ciudad de México.

El guardameta del América comentó que aunque aún no le realizan estudios, el dolor que sintió durante la práctica con el Tri lo sobrepasó.